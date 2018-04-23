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    Эдуард Успенский подал заявление в СК из-за продолжения «Простоквашино»

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    • Кадр из мультфильма «Возвращение в Простоквашино», реж. Михаил Солошенко, Россия, 2018
    Эдуард Успенский подал заявление в СК <nobr>из-за</nobr> продолжения «Простоквашино»

    Эдуард Успенский подал заявление в СК из-за продолжения «Простоквашино»

    Эдуард Успенский подал заявление в СК <nobr>из-за</nobr> продолжения «Простоквашино»
  • Кадр из мультфильма «Возвращение в Простоквашино», реж. Михаил Солошенко, Россия, 2018

    • Писатель Эдуард Успенский обвинил «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав.

    Писатель Эдуард Успенский направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет заявления из-за выпуска новых серий мультфильма «Простоквашино». Об этом агентству RNS сообщил юрист писателя Константин Леонтьев.

    Константин Леонтьев, юрист Эдуарда Успенского: «Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий „Простоквашино“».

    В заявлении, текст которого приводит агентство, говорится, что писатель обвиняет студию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав и просит СК и Генпрокуратуру принять предусмотренные законом меры.

    Из заявления Эдуарда Успенского: «Выпущенная ФГУП „ТПО «Союзмультфильм»“ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал».

    Тот факт, что в день выхода первая часть нового мультфильма набрала более 13 миллионов просмотров, свидетельствует «об особо крупном размере правонарушения», считает писатель.

    смотретьЭдуард Успенский после просмотра нового «Простоквашино» передумал идти в суд
    Эдуард Успенский после просмотра нового «Простоквашино» передумал идти в суд
    Успенский ранее неоднократно заявлял, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия. В студии агентству сообщили, что продолжают переговоры с писателем, и уточнили, что права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму», а Успенскому была предложена компенсация, но ее размер писателя не устроил.

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