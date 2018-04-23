Эдуард Успенский подал заявление в СК из-за продолжения «Простоквашино»

Писатель Эдуард Успенский обвинил «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав.
Писатель Эдуард Успенский направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет заявления из-за выпуска новых серий мультфильма «Простоквашино». Об этом агентству RNS сообщил юрист писателя Константин Леонтьев.
Константин Леонтьев, юрист Эдуарда Успенского: «Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий „Простоквашино“».
В заявлении, текст которого приводит агентство, говорится, что писатель обвиняет студию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав и просит СК и Генпрокуратуру принять предусмотренные законом меры.
Из заявления Эдуарда Успенского: «Выпущенная ФГУП „ТПО «Союзмультфильм»“ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал».
Тот факт, что в день выхода первая часть нового мультфильма набрала более 13 миллионов просмотров, свидетельствует «об особо крупном размере правонарушения», считает писатель.
Успенский ранее неоднократно заявлял, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия. В студии агентству сообщили, что продолжают переговоры с писателем, и уточнили, что права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму», а Успенскому была предложена компенсация, но ее размер писателя не устроил.
Константин Леонтьев, юрист Эдуарда Успенского: «Эдуард Николаевич направил заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату по факту появления новых серий „Простоквашино“».
В заявлении, текст которого приводит агентство, говорится, что писатель обвиняет студию «Союзмультфильм» в нарушении авторских прав и просит СК и Генпрокуратуру принять предусмотренные законом меры.
Из заявления Эдуарда Успенского: «Выпущенная ФГУП „ТПО «Союзмультфильм»“ новая серия представляет собой грубую переработку моих произведений, содержит заимствования сцен, текстов (в переработанном виде) и созданных мною персонажей. Договор на использование моих произведений для создания новых фильмов со мной не заключался, разрешений на данную экранизацию я не давал».
Тот факт, что в день выхода первая часть нового мультфильма набрала более 13 миллионов просмотров, свидетельствует «об особо крупном размере правонарушения», считает писатель.
Успенский ранее неоднократно заявлял, что «Союзмультфильм» снимает продолжение «Простоквашино» без его согласия. В студии агентству сообщили, что продолжают переговоры с писателем, и уточнили, что права на экранизацию «Простоквашино» принадлежат «Союзмультфильму», а Успенскому была предложена компенсация, но ее размер писателя не устроил.
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