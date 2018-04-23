В Шотландии осудили мужчину, научившего мопса нацистскому приветствию

Жителя Шотландии, который научил пса своей подруги нацистскому приветствию, оштрафовали на 800 фунтов.
Суд признал Марка Мичана виновным в преступлении на почве нетерпимости, а также отметил, что видео с мопсом является оскорбительным и носит «антисемитский и расистский характер».
При этом суд решил не наказывать мужчину реальным лишением свободы, ограничившись штрафом.
Между тем сам Мичан заявил, что видео было шуткой, а своим поступком он пытался привлечь внимание к теме свободы слова и самовыражения, передает The Guardian.
Напомним, 30-летний Марк Мичан из шотландского города Котбридж прославился в Интернете после того, как опубликовал видео с мопсом, который поднимает лапу по команде «зиг хайль». До удаления видео с «псом-Гитлером» посмотрели несколько миллионов раз.
При этом суд решил не наказывать мужчину реальным лишением свободы, ограничившись штрафом.
Между тем сам Мичан заявил, что видео было шуткой, а своим поступком он пытался привлечь внимание к теме свободы слова и самовыражения, передает The Guardian.
Напомним, 30-летний Марк Мичан из шотландского города Котбридж прославился в Интернете после того, как опубликовал видео с мопсом, который поднимает лапу по команде «зиг хайль». До удаления видео с «псом-Гитлером» посмотрели несколько миллионов раз.
Комментарии