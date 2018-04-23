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    В Шотландии осудили мужчину, научившего мопса нацистскому приветствию

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    • Фото: youtube.com
    В Шотландии осудили мужчину, научившего мопса нацистскому приветствию

    В Шотландии осудили мужчину, научившего мопса нацистскому приветствию

    В Шотландии осудили мужчину, научившего мопса нацистскому приветствию
  • Фото: youtube.com

    • Жителя Шотландии, который научил пса своей подруги нацистскому приветствию, оштрафовали на 800 фунтов.

    Суд признал Марка Мичана виновным в преступлении на почве нетерпимости, а также отметил, что видео с мопсом является оскорбительным и носит «антисемитский и расистский характер».

    При этом суд решил не наказывать мужчину реальным лишением свободы, ограничившись штрафом.

    Между тем сам Мичан заявил, что видео было шуткой, а своим поступком он пытался привлечь внимание к теме свободы слова и самовыражения, передает The Guardian.

    Напомним, 30-летний Марк Мичан из шотландского города Котбридж прославился в Интернете после того, как опубликовал видео с мопсом, который поднимает лапу по команде «зиг хайль». До удаления видео с «псом-Гитлером» посмотрели несколько миллионов раз.

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