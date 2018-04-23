Киев решил вернуть из России 3 млн украинцев

Глава МИД Украины заявил о желании вернуть домой живущих в России украинцев.
По словам Павла Климкина, сейчас в РФ находится почти каждый двенадцатый украинец — всего около трех миллионов человек. Эту ситуацию, по словам министра, необходимо менять.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация».
При этом Климкин заявил, что некоторые украинские трудовые мигранты уже возвращаются домой или перебираются из России в Европу, но этот процесс «происходит очень медленно», передает «Укринформ».
Не исключено, что тревожным звонком для Киева стал опрос, проведенный в начале этого года. Он показал, что, несмотря на воинственную риторику Киева, выехать на заработки в Россию готовы более 63% украинцев.
Павел Климкин, министр иностранных дел Украины: «Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация».
При этом Климкин заявил, что некоторые украинские трудовые мигранты уже возвращаются домой или перебираются из России в Европу, но этот процесс «происходит очень медленно», передает «Укринформ».
Не исключено, что тревожным звонком для Киева стал опрос, проведенный в начале этого года. Он показал, что, несмотря на воинственную риторику Киева, выехать на заработки в Россию готовы более 63% украинцев.
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