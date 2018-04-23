Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

У принца Уильяма и его супруги Кейт родился сын. Это третий ребенок пары.
Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт родила третьего ребенка в 11:01 по местному времени (13:01 по Москве). Новорожденный мальчик весит 3,8 килограмма.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01. Роды прошли без осложнений. Младенец весит 8 фунтов 7 унций. Герцог Кембриджский (принц Уильям — прим. НТВ.Ru) присутствовал при родах. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо».
Малыш появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне — там же, где родились его брат Джордж и сестра Шарлотта.
О рождении мальчика уже сообщили королевской семье, добавляют в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Третий ребенок принца Уильяма и Кейт стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Имя малыша, согласно традиции, будет объявлено через несколько дней.
Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01. Роды прошли без осложнений. Младенец весит 8 фунтов 7 унций. Герцог Кембриджский (принц Уильям — прим. НТВ.Ru) присутствовал при родах. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо».
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
Малыш появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне — там же, где родились его брат Джордж и сестра Шарлотта.
О рождении мальчика уже сообщили королевской семье, добавляют в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Третий ребенок принца Уильяма и Кейт стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Имя малыша, согласно традиции, будет объявлено через несколько дней.
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