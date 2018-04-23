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    Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

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    Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

    Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика

    Герцогиня Кембриджская Кейт родила мальчика
  • Фото: Associated Press © 2018, Matt Dunham

    • У принца Уильяма и его супруги Кейт родился сын. Это третий ребенок пары.

    Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт родила третьего ребенка в 11:01 по местному времени (13:01 по Москве). Новорожденный мальчик весит 3,8 килограмма.

    Пресс-служба Кенсингтонского дворца: «Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01. Роды прошли без осложнений. Младенец весит 8 фунтов 7 унций. Герцог Кембриджский (принц Уильям — прим. НТВ.Ru) присутствовал при родах. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо».




    смотретьУ Кейт Миддлтон начались роды
    У Кейт Миддлтон начались роды
    Малыш появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне — там же, где родились его брат Джордж и сестра Шарлотта.

    О рождении мальчика уже сообщили королевской семье, добавляют в пресс-службе Кенсингтонского дворца. Третий ребенок принца Уильяма и Кейт стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и пятым в очереди престолонаследия. Имя малыша, согласно традиции, будет объявлено через несколько дней.

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