Роскомнадзору помогут разобраться с жалобами на блокировку IP-адресов

Центр
интернет-технологий (РОЦИТ) и Роскомнадзор проверят жалобы пользователей на недоступность IP-адресов и сервисов во время исполнения судебного решения о блокировке мессенджера Telegram в России.
В совместном заявлении, опубликованном на сайте РОЦИТ, сказано, что попытки заблокировать доступ к Telegram привели к тому, представители бизнеса и рядовые пользователи столкнулись с «серьезными перебоями в работе сайтов и приложений», однако «недоступность тех или иных сервисов не всегда связана с блокировкой IP-адресов».
В связи с этим РОЦИТ договорился с Роскомнадзором о взаимодействии и подтвердил готовность выступить организацией, которая будет анализировать ситуацию с блокировками с дальшейшей «обязательной отработкой Роскомнадзором собранных РОЦИТ рекомендаций».
Из заявления РОЦИТ и Роскомнадзора: «Задача РОЦИТ — оперативно выявить и указать на взаимосвязанные процессы и отделить информационный шум от реальных последствий. Очевидно, что ситуация с Telegram в России затронула большое количество интересантов, и, как следствие, должна решаться с учетом мнения всех заинтересованных (и пострадавших) сторон».
С 23 апреля сообщить о нарушениях в работе интернет-сервисов можно через горячую линию РОЦИТ (hotline.rocit.ru) или через сообщество РОЦИТ в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства о блокировке доступа к мессенджеру за то, что его руководство отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В результате оказались заблокированы IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. А из-за этого начались сбои в работе сторонних ресурсов, которые использовали хостинги этих компаний. Сегодня многие российские пользователи жаловались на недоступность видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Кроме того, сегодня же Российский союз автостраховщиков предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.
В связи с этим РОЦИТ договорился с Роскомнадзором о взаимодействии и подтвердил готовность выступить организацией, которая будет анализировать ситуацию с блокировками с дальшейшей «обязательной отработкой Роскомнадзором собранных РОЦИТ рекомендаций».
Из заявления РОЦИТ и Роскомнадзора: «Задача РОЦИТ — оперативно выявить и указать на взаимосвязанные процессы и отделить информационный шум от реальных последствий. Очевидно, что ситуация с Telegram в России затронула большое количество интересантов, и, как следствие, должна решаться с учетом мнения всех заинтересованных (и пострадавших) сторон».
С 23 апреля сообщить о нарушениях в работе интернет-сервисов можно через горячую линию РОЦИТ (hotline.rocit.ru) или через сообщество РОЦИТ в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск ведомства о блокировке доступа к мессенджеру за то, что его руководство отказалось предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В результате оказались заблокированы IP-адреса подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. А из-за этого начались сбои в работе сторонних ресурсов, которые использовали хостинги этих компаний. Сегодня многие российские пользователи жаловались на недоступность видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Кроме того, сегодня же Российский союз автостраховщиков предупредил о проблемах с оформлением электронного ОСАГО из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google.
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