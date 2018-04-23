Собака спасла хозяина от медведя в пермском лесу

Медведь напал на местного жителя во время промысла в лесу Кудымкарского района Пермского края, мужчина с травмами доставлен в больницу.
Инцидент случился с жителем села Верх-Иньва. 58-летний мужчина отправился в лес на сбор чаги, в походе его сопровождала собака.
Неожиданно из-за кустов на них вышел медведь. Зверь набросился на мужчину и начал терзать, но тут на помощь пришел пес. Он начал яростно лаять, дикий зверь ретировался. Хозяин собаки получил серьезные раны, однако смог выбраться из леса. Четвероногий друг сопровождал пострадавшего до выхода на автотрассу.
Там раненого пермяка и его отважного пса подобрали автомобилисты и отвезли в больницу. Сейчас пострадавший, по словам врачей, находится в стабильном состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.
Неожиданно из-за кустов на них вышел медведь. Зверь набросился на мужчину и начал терзать, но тут на помощь пришел пес. Он начал яростно лаять, дикий зверь ретировался. Хозяин собаки получил серьезные раны, однако смог выбраться из леса. Четвероногий друг сопровождал пострадавшего до выхода на автотрассу.
Там раненого пермяка и его отважного пса подобрали автомобилисты и отвезли в больницу. Сейчас пострадавший, по словам врачей, находится в стабильном состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.
Комментарии