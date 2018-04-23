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    Пенсионерка из Подмосковья застрелила 22-летнюю девушку и ее отца

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    Пенсионерка из Подмосковья застрелила 22-летнюю девушку и ее отца

    Пенсионерка из Подмосковья застрелила <nobr>22-летнюю</nobr> девушку и ее отца

    В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 76-летней женщины, которая застрелила из пистолета двух человек.

    Установлено, что пенсионерка, которая раньше жила в Московской области, в 2016 году переехала в станицу Ивановскую к погибшим. Между ними часто происходили конфликты.

    Во время очередной ссоры, которая произошла 21 апреля, пенсионерка взяла принадлежащий ей пистолет системы ТТ и сначала выстрелила в затылок 22-летней девушке, а потом выпустила две пули в грудь и лицо ее 60-летнего отца. В результате девушка и мужчина скончались на месте.

    Муж убитой девушки вызвал полицейских, которые задержали пенсионерку. Теперь ей грозит ответственность по статьям об убийстве и незаконном хранении оружия. Как сообщили в краснодарском управлении СК, по делу назначены судебно-медицинские, судебно-биологические, баллистическая и химическая экспертизы.

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