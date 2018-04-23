Роскомнадзор обвинил «мелких операторов» в сбоях в работе Google

Проблемы, возникшие у пользователей с Google.Ru, Роскомнадзор объяснил несовершенством систем мелких операторов.
Как сообщается на сайте ведомства, страница может быть недоступна из-за недостатков фильтрации трафика у небольших операторов связи. Информацию о том, что меры по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в России вызвали блокировки ресурсов Google, отвечающие за работу системы проверки «Вы не робот?» (Captcha), Роскомнадзор опроверг.
Из заявления Роскомнадзора: «Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.Ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации».
Накануне Роскомнадзор объявил, что ряд IP-адресов Google попал в реестр запрещенной информации по причине того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение решения суда позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.
В воскресенье пользователи жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России.
Блокировать мессенджер Telegram в России Роскомнадзор начал 16 апреля. Меры принимаются в соответствии с вердиктом суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности в суде заявили, что отказ Telegram угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Для обхода блокировки Telegram начал использовать хостинг Amazon и Google, в связи с этим Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих провайдеров. На этом фоне на прошлой неделе случались сбои в работе в России ряда сторонних ресурсов. Роскомнадзор открыл горячую линию, куда стекается информация для проверки.
Из заявления Роскомнадзора: «Также не соответствует действительности информация о включении в реестр для выгрузки операторам связи с последующей блокировкой страницы Google.Ru. Проблемы с доступом к данной странице могут возникать у незначительного количества мелких операторов, до сих пор не имеющих полноценных систем фильтрации».
Накануне Роскомнадзор объявил, что ряд IP-адресов Google попал в реестр запрещенной информации по причине того, что компания не удовлетворила требования ведомства и в нарушение решения суда позволяет Telegram использовать их для обхода блокировок.
В воскресенье пользователи жаловались, что не могут получить доступ к некоторым сервисам Google в России.
Блокировать мессенджер Telegram в России Роскомнадзор начал 16 апреля. Меры принимаются в соответствии с вердиктом суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и Федеральной службы безопасности в суде заявили, что отказ Telegram угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Для обхода блокировки Telegram начал использовать хостинг Amazon и Google, в связи с этим Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих провайдеров. На этом фоне на прошлой неделе случались сбои в работе в России ряда сторонних ресурсов. Роскомнадзор открыл горячую линию, куда стекается информация для проверки.
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