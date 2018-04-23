В Ставрополе нашлись еще четыре жертвы косметолога-самоучки

Ставропольские следователи ищут клиентов
косметолога-самоучки, которая изуродовала подругу уколами.
Напомним, дело в отношении 31-летней жительницы Ставрополя было возбуждено из-за того, что она, не имея необходимых знаний и навыков, сделала инъекцию подруге. После этого у пострадавшей возникли сильнейшие отеки века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением. Жертва лжемедика попала в реанимацию, ее здоровью был причинен вред средний степени тяжести.
Сейчас следователи продолжают расследовать дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Во время обыска у подозреваемой обнаружены препараты, шприцы и другое медицинское оборудование, сообщили в ставропольском управлении СК.
Кроме того, установлены еще четыре женщины, пострадавшие от рук «косметолога». При этом сыщики не исключают, что пострадавших может быть и больше. В связи с этим всем, кто пользовался услугами косметолога-самоучки, предлагают обратиться в следственный отдел по Промышленному району, в том числе по телефону:
8(8652)26–37-10.
Сейчас следователи продолжают расследовать дело, возбужденное по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Во время обыска у подозреваемой обнаружены препараты, шприцы и другое медицинское оборудование, сообщили в ставропольском управлении СК.
Кроме того, установлены еще четыре женщины, пострадавшие от рук «косметолога». При этом сыщики не исключают, что пострадавших может быть и больше. В связи с этим всем, кто пользовался услугами косметолога-самоучки, предлагают обратиться в следственный отдел по Промышленному району, в том числе по телефону:
Комментарии