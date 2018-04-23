В Тобольске открывается музей семьи Николая II

26 апреля в Тобольске открывается первый в России государственный музей, целиком посвященный семье императора Николая II.

Музей расположился в бывшем губернаторском доме. С августа 1917 по апрель 1918 года, до высылки в Екатеринбург, здесь содержалась под арестом царская семья. 26 апреля 1918-го царская семьи отправилась отсюда в Екатеринбург, где позже была расстреляна.



В экспозиции музея — уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения здесь царской семьи: мебель, иконы, шелковая шаль императрицы Александры Федоровны, Евангелие с ее штампом и автографом, семейный фотоальбом, «волшебный фонарь» для проекции изображений, принадлежавший цесаревичу Алексею, и другие экспонаты.



Музей стал центром экскурсионной программы в Тобольске туристского проекта «Императорский маршрут». Он реализуется под эгидой Министерства культуры совместно с фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».