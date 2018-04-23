У модели Playboy Тушкановой украли золото, часы и шпица Гэтсби

Модель Playboy Инесса Тушканова обратилась сегодня за помощью к правоохранителям. Звезда подиума утверждает, что ее обокрал догситтер (это человек, который за деньги ухаживает за собаками). По словам девушки с обложки, она наняла его для своего шпица. Каково же было удивление женщины, когда, вернувшись со съемок, она не досчиталась дорогих украшений и самого ценного — любимого питомца.

Она с легкостью может не только поразить всех своими соблазнительными формами, но и, к примеру, вручную перебрать ходовую часть гоночного спорткара. Но сейчас красавица не в настроении. Вместо этого модель и автогонщица вынуждена была написать заявление в полицию, ведь ее оставили без самого дорогого: неизвестный украл у дивы ее любимую собаку Гэтсби.



Однако сама топ-модель уверяет, что знает, кто забрал ее питомца. По ее словам, шпица якобы украл так называемый, догситтер — мужчина, которому Тушканова исправно платила за то, чтобы тот кормил, выгуливал и не давал скучать ее шпицу. Она-то сама дама занятая, на собаку времени катастрофически не хватает: то модные показы, то фотосессии в эротических журналах, то участие в автогонках. Думала, что доверила любимца профессионалу. Даже ключи от своей квартиры оставила.



Но когда Тушканова вернулась домой с очередного показа, поняла, что все это время ошибалась. Вместе с Гэтсби из квартиры пропали золотые украшения и три пары дорогих часов. Благо, что платья от кутюр не тронули, и весь гардероб остался на месте, размышляет модель.



Первым делом стражи порядка, разумеется, опросили собачников из близлежащих районов. Они наверняка могли видеть догситтера во время прогулок в парке. Все-таки шпиц собака хоть и маленькая, но приметная.



На время поиска собаки и украшений модель решила взять небольшую паузу. Фотографов дама уже известила о том, что впредь на фотосессии она будет приезжать со своими питомцами и больше их никому не доверит.