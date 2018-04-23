Спрос на загранпаспорта в России вырос в полтора раза

Россияне стали оформлять загранпаспорта почти в полтора раза чаще. За первые 3 месяца 2018 года их выдали более миллиона, в том же периоде прошлого года насчитывалось около 700 тысяч. Такие цифры содержатся в статистике МВД.
Повышенный спрос отмечался еще во второй половине 2017 года. Эксперты на туристическом рынке объясняют это возобновлением чартерных рейсов в Турцию и вновь открытым регулярным авиасообщением с Египтом, правда, пока самолеты летают только в Каир.
Кроме того, к заграничным поездкам россиян подтолкнул курс рубля, который до последнего времени был стабилен, а также то, что теперь загранпаспорт можно оформить проще через МФЦ. Вместе с тем на минувшей неделе стало известно, что правительство решило увеличить пошлину за выдачу биометрического паспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей.
Кроме того, к заграничным поездкам россиян подтолкнул курс рубля, который до последнего времени был стабилен, а также то, что теперь загранпаспорт можно оформить проще через МФЦ. Вместе с тем на минувшей неделе стало известно, что правительство решило увеличить пошлину за выдачу биометрического паспорта с 3,5 до 5 тысяч рублей.
Комментарии