Лавров назвал цель ракетных ударов коалиции по Сирии

Удар США, Британии и Франции по Сирии был направлен на то, чтобы сорвать расследование предполагаемого инцидента инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам главы российского МИДа, инспекторы должны довести свою работу до конца в сирийской Думе без внешнего давления.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы будем настаивать, чтобы инспекторы посетили все те места, которые связаны с новостями о предполагаемой химатаке с участием мальчиков, которых поливали водой, а потом они вполне здоровые в хорошем настроении уже были в мирной жизни продемонстрированы мировой общественности».
Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, страны, произносившие слова поддержки той абсолютно неправомерной акции, которую предприняли США, Британия и Франция, сделали это вынуждено. Лавров подчеркнул, что удар США, Франции и Великобритании по Сирии был направлен на то, чтобы сорвать расследование предполагаемого инцидента в Думе по линии ОЗХО.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы будем настаивать, чтобы инспекторы посетили все те места, которые связаны с новостями о предполагаемой химатаке с участием мальчиков, которых поливали водой, а потом они вполне здоровые в хорошем настроении уже были в мирной жизни продемонстрированы мировой общественности».
Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, страны, произносившие слова поддержки той абсолютно неправомерной акции, которую предприняли США, Британия и Франция, сделали это вынуждено. Лавров подчеркнул, что удар США, Франции и Великобритании по Сирии был направлен на то, чтобы сорвать расследование предполагаемого инцидента в Думе по линии ОЗХО.
Комментарии