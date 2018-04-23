Похитители «барокамеры Гагарина» выручили за нее 40 тысяч рублей

Полицейские допросили владельца пункта приема металлолома, в котором была уничтожена украденная сурдобарокамера — тренажер, в котором могли тренироваться советские космонавты.
Коммерсант Ровшан Агаев только от правоохранителей узнал, какой ценный экспонат поступил к нему на базу, но от тренажера уже остались лишь мелкие детали. Система видеонаблюдения запечатлела момент, когда похитители привезли барокамеру на распил. Сыщики там появились через несколько дней, когда от испытательной камеры остались лишь куски.
Сегодня же стало известно, в какую сумму ее оценили рабочие — людям, которые привезли историческую капсулу, заплатили 40 тысяч рублей.
По словам хозяина конторы, он не знал, что поступивший объект — музейный экспонат. О краже с парковки в Москве барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин, коммерсант якобы узнал случайно и уже после того, как тренажер был уничтожен.
Ровшан Агаев: «Да это обычный металл. Бытовка. Каркас и фанера… Честно говоря, грызет совесть. Если бы было подозрение… Гитару Элвиса Пресли продают за 32 миллиона. А это человек, который первым полетел в космос».
Сегодня же суд арестовал второго подозреваемого в похищении аппарата. Под стражу отправился безработный житель столицы Радмир Калимуллин. Его подельнику меру пресечения избрали несколькими днями ранее. Оба уверяют, что не понимали ценности барокамеры. В Музее космонавтики, на балансе которого находился тренажер, сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.
Сегодня же стало известно, в какую сумму ее оценили рабочие — людям, которые привезли историческую капсулу, заплатили 40 тысяч рублей.
По словам хозяина конторы, он не знал, что поступивший объект — музейный экспонат. О краже с парковки в Москве барокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин, коммерсант якобы узнал случайно и уже после того, как тренажер был уничтожен.
Ровшан Агаев: «Да это обычный металл. Бытовка. Каркас и фанера… Честно говоря, грызет совесть. Если бы было подозрение… Гитару Элвиса Пресли продают за 32 миллиона. А это человек, который первым полетел в космос».
Сегодня же суд арестовал второго подозреваемого в похищении аппарата. Под стражу отправился безработный житель столицы Радмир Калимуллин. Его подельнику меру пресечения избрали несколькими днями ранее. Оба уверяют, что не понимали ценности барокамеры. В Музее космонавтики, на балансе которого находился тренажер, сейчас подсчитывают нанесенный ущерб.
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