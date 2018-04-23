В Ульяновской области возродили премию имени Ленина

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ об учреждении премии имени Владимира Ленина.
Как сообщается на сайте главы региона, эта награда будет являться признанием заслуг перед Ульяновской областью. Предполагается, что Ленинскую премию будут присуждать с 2020 года раз в 5 лет «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».
Лауреатом премии имени Ленина может стать как один человек, так и целый коллектив. Торжественные церемонии награждения будут проводиться 22 апреля, в день рождения Ленина. Размер премии составит 1 миллион рублей.
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «В Советском Союзе Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан, добившихся наиболее выдающихся достижений. Она вручалась за наиболее крупные прорывные достижения, кардинальным образом влияющие не только на отечественное, но и на мировое развитие. Региональная премия станет важным элементом продвижения и популяризации достижений нашего края, наших талантливых земляков. Я уверен, что и в наше время есть свершения и люди, достойные больших наград».
По словам Морозова, необходимо сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории.
Лауреатом премии имени Ленина может стать как один человек, так и целый коллектив. Торжественные церемонии награждения будут проводиться 22 апреля, в день рождения Ленина. Размер премии составит 1 миллион рублей.
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «В Советском Союзе Ленинская премия была одной из высших форм поощрения граждан, добившихся наиболее выдающихся достижений. Она вручалась за наиболее крупные прорывные достижения, кардинальным образом влияющие не только на отечественное, но и на мировое развитие. Региональная премия станет важным элементом продвижения и популяризации достижений нашего края, наших талантливых земляков. Я уверен, что и в наше время есть свершения и люди, достойные больших наград».
По словам Морозова, необходимо сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории.
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