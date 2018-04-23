Живущих не по средствам депутатов предложили лишать мандатов

В Госдуме подготовили законопроект об ужесточении ответственности депутатов и сенаторов за несоответствие расходов доходам.
Как объяснили авторы документа, сейчас парламентариев тоже наказывают за подачу недостоверных деклараций, однако совсем не так жестко, как других госслужащих. Так, если чиновников увольняют за предоставление недостоверных сведений, то парламентарию грозит только публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте палаты.
Поэтому предлагается увеличить перечень нарушений, за которые депутата или сенатора может лишить мандата. Например, в законопроекте говорится, что заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов должно наказываться лишением мандата, а непреднамеренная ошибка в декларации — предупреждением, пишут «Известия».
Также лишать мандатов предлагается парламентариев, которые живут не по средствам. При этом касается это не только самих депутатов, но и членов их семьи. В связи с этим предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три года, и источники средств на них.
Однако, подчеркивается в законопроекте, само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую будет проводить специальная парламентская комиссия. Если же депутат так и не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются в прокуратуру для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства.
Поэтому предлагается увеличить перечень нарушений, за которые депутата или сенатора может лишить мандата. Например, в законопроекте говорится, что заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов должно наказываться лишением мандата, а непреднамеренная ошибка в декларации — предупреждением, пишут «Известия».
Также лишать мандатов предлагается парламентариев, которые живут не по средствам. При этом касается это не только самих депутатов, но и членов их семьи. В связи с этим предлагается обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три года, и источники средств на них.
Однако, подчеркивается в законопроекте, само по себе несоответствие расходов доходам может быть лишь основанием для начала проверки, которую будет проводить специальная парламентская комиссия. Если же депутат так и не смог подтвердить, что приобрел имущество на законные доходы, материалы проверки направляются в прокуратуру для обращения в суд с заявлением о взыскании этого имущества в доход государства.
Комментарии