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    На Кубани подросток-экстремал пережил удар током мощностью 27 тыс. Вт

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    На Кубани подросток-экстремал пережил удар током мощностью 27 тыс. Вт

    На Кубани <nobr>подросток-экстремал</nobr> пережил удар током мощностью 27 тыс. Вт

    В Краснодарском крае 15-летний подросток попал в больницу после того, как залез на вагон-цистерну.

    ЧП случилось на станции Себедахово в Крымском районе. Подросток, который пришел на станцию вместе с друзьям, решил забраться на стоявшую на путях вагон-цистерну, из-за чего попал в электромагнитное поле и получил удар током мощностью 27 тыс. Вт.

    С ожогом 60% тела пострадавшего мальчика доставили в реанимационное отделение, сообщили в УТ МВД по ЮФО. Подростку предстоит перенести несколько операций.

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