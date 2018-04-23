СМИ: «Газпром» планирует построить под Петербургом завод стоимостью $20 млрд

«Газпром» планирует построить на Балтике гигантский газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством.
О планах «Газпрома» построить на Балтике газоперерабатывающий завод «Ведомостям» сообщили источники, близкие к «Газпрому» и партнеру проекта «Русгаздобыче». Представитель «Газпрома» подтвердил изданию эту информацию.
Собеседники издания сообщают, что завод планируется построить под Санкт-Петербургом, рядом с поселком Усть-Луга. По данным источников издания, планируется, что новый производственный комплекс сможет обрабатывать до 45 млрд кубических метров газа в год. Завод будет осуществлять не только переработку газа, но и газохимическое производство.
Получаемый метан будет поставляться для сжижения на еще один завод, который также будет построен в этом районе, а остальной газ будет направляться на экспорт по «Северному потоку-2». Выделенные из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена.
По данным источников издания, стоимость проекта должна составить около 20 млрд долларов, что может сделать новый комплекс вторым по размеру затрат среди всех проектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири».
Собеседники издания сообщают, что завод планируется построить под Санкт-Петербургом, рядом с поселком Усть-Луга. По данным источников издания, планируется, что новый производственный комплекс сможет обрабатывать до 45 млрд кубических метров газа в год. Завод будет осуществлять не только переработку газа, но и газохимическое производство.
Получаемый метан будет поставляться для сжижения на еще один завод, который также будет построен в этом районе, а остальной газ будет направляться на экспорт по «Северному потоку-2». Выделенные из газа ценные фракции планируется использовать для производства этилена и полиэтилена.
По данным источников издания, стоимость проекта должна составить около 20 млрд долларов, что может сделать новый комплекс вторым по размеру затрат среди всех проектов «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири».
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