Прокурор просит для «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии

В краевом суде во Владивостоке в ходе прений по делу «приморских партизан» прокурор попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года лишения свободы, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы. Гособвинение считает, что фигуранты должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. 10 апреля присяжные в ходе третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными. Защита подсудимых в ходе прений назвала смягчающими обстоятельствами назвала хроническое заболевание у одного из фигурантов, наличие детей, заболевания у родителей, а также положительную характеристику на Никитина с места работы. Подсудимые попросили не наказывать их слишком строго, передает «Интерфакс».
Алексей Никитин, подсудимый: «Я поддерживаю адвокатов и прошу более мягкого наказания».
Максим Кириллов, подсудимый: «Прошу вынести менее суровое наказание».
Вадим Ковтун попросил суд учесть, что он активно способствовал раскрытию преступления и уже доказал свое исправление.
Вадим Ковтун, подсудимый: «Против меня уже выносился обвинительный приговор, но я считаю, что заслуживаю менее сурового наказания, так как я признан присяжными заслуживающим снисхождения. Прошу это учесть».
Третье по счету рассмотрение дела «приморских партизан» началось в конце июня 2017 года. Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун не признали вину, а Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на 51-ю статью Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
В конце 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и нападений на отделения милиции на Дальнем Востоке.
В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «приморские партизаны» оказали вооруженное сопротивление. Тогда были ранены два стража порядка, а два участника группировки покончили с собой. В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых.
Присяжные посчитали доказательства обвинения недостаточно убедительными и вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина, позднее было вынесено решение об аресте Вадима Ковтуна.
Алексей Никитин, подсудимый: «Я поддерживаю адвокатов и прошу более мягкого наказания».
Максим Кириллов, подсудимый: «Прошу вынести менее суровое наказание».
Вадим Ковтун попросил суд учесть, что он активно способствовал раскрытию преступления и уже доказал свое исправление.
Вадим Ковтун, подсудимый: «Против меня уже выносился обвинительный приговор, но я считаю, что заслуживаю менее сурового наказания, так как я признан присяжными заслуживающим снисхождения. Прошу это учесть».
Третье по счету рассмотрение дела «приморских партизан» началось в конце июня 2017 года. Кириллов, Никитин и Вадим Ковтун не признали вину, а Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на 51-ю статью Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.
В конце 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и нападений на отделения милиции на Дальнем Востоке.
В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «приморские партизаны» оказали вооруженное сопротивление. Тогда были ранены два стража порядка, а два участника группировки покончили с собой. В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых.
Присяжные посчитали доказательства обвинения недостаточно убедительными и вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина, позднее было вынесено решение об аресте Вадима Ковтуна.
Комментарии