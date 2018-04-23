В Челябинске неизвестный поджег квартиру коктейлем Молотова, пострадали дети

В Челябинске выясняют обстоятельства поджога, в результате которого пострадали мальчики 7 и 10 лет.
Пожар произошел в квартире на первом этаже жилого дома по улице Образцова. По данным правоохранителей, ночью 23 апреля неизвестный злоумышленник бросил в окно емкость с зажигательной смесью.
Во время пожара пострадали маленькие братья, им уже оказана необходимая помощь. С огнем смогли справиться взрослые, находившие в квартире.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас поджигателей ищут, сообщили в челябинском управлении СК.
Во время пожара пострадали маленькие братья, им уже оказана необходимая помощь. С огнем смогли справиться взрослые, находившие в квартире.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас поджигателей ищут, сообщили в челябинском управлении СК.
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