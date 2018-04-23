Хоккеист Ковальчук продал BMW X5 и оплатил операцию мальчика с саркомой

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук оплатил подростку из Алтайского края Якову Любченко операцию и эндопротез, продав иномарку BMW X5, которую получил в награду за выигранное на Играх в Пхёнчхане золото.
Как сообщили алтайскому порталу Amic в благотворительном фонде «Спаси жизнь», 13-летнему Яше Любченко поставили диагноз саркома. Мальчик проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина в Москве.
Однако спасти подростка могла только полная замена сустава в ноге. На специальный эндопротез, операцию и необходимую реабилитацию нужны были 2,7 миллиона рублей. Мальчика воспитывает одна бабушка, и таких денег у нее не было.
Хоккеист, узнав об истории подростка, решил продать BMW X5, которую получил в подарок за победу на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Автомобиль за 7,1 миллиона рублей купил форвард «Коламбуса» Артемий Панарин.
О продаже автомобиля, подаренного за победу на Олимпиаде, Илья Ковальчук сообщил в Instagram еще 15 марта. «Друзья!!!Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!», — рассказал хоккеист.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Павел Дацюк подарил олимпийское золото монастырю.
Однако спасти подростка могла только полная замена сустава в ноге. На специальный эндопротез, операцию и необходимую реабилитацию нужны были 2,7 миллиона рублей. Мальчика воспитывает одна бабушка, и таких денег у нее не было.
Хоккеист, узнав об истории подростка, решил продать BMW X5, которую получил в подарок за победу на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Автомобиль за 7,1 миллиона рублей купил форвард «Коламбуса» Артемий Панарин.
О продаже автомобиля, подаренного за победу на Олимпиаде, Илья Ковальчук сообщил в Instagram еще 15 марта. «Друзья!!!Машина продана!! Всем огромное спасибо! Скоро узнаете судьбу денежных средств!», — рассказал хоккеист.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Павел Дацюк подарил олимпийское золото монастырю.
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