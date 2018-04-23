В Красноярском крае вспыхнул крупный пожар на лесозаводе

Серьезный пожар произошел на территории деревоперерабатывающего завода в Красноярском крае.
Все началось с того, что на территории завода, который находится близ города Кодинск, загорелись штабеля леса. После этого площадь возгорания увеличилась до 1 тыс. кв. метров.
Сейчас разгоревшиеся бревна растаскивают с помощью бульдозеров. В борьбе с огнем принимают участие 26 человек и 6 единиц техники.
В готовность приведена авиация — самолеты Ил-76 и Бе-200, а также вертолет Ми-8. На место едут дополнительные расчеты, передает ТАСС.
Сейчас разгоревшиеся бревна растаскивают с помощью бульдозеров. В борьбе с огнем принимают участие 26 человек и 6 единиц техники.
В готовность приведена авиация — самолеты Ил-76 и Бе-200, а также вертолет Ми-8. На место едут дополнительные расчеты, передает ТАСС.
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