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    Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой. артисты, знаменитости, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭнтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой

    Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой

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    • Фото: @AnthonyHopkins / twitter.com
    Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой

    Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой

    Энтони Хопкинс исполнил безумный танец перед видеокамерой
    • Фото: @AnthonyHopkins / twitter.com

      • Знаменитый актер Энтони Хопкинс озадачил пользователей видеороликом, который он опубликовал на своей странице в Twitter.

      Звезда Голливуда Энтони Хопкинс опубликовал в Twitter 30-секундный ролик танца. Актер, используя яркую мимику, двигается под музыку и жутковато улыбается. «Вот что бывает, когда одна работа и никакого веселья», — написал актер в комментарии, частично процитировав фразу героя Джека Николсона из фильма ужасов «Сияние».

      В комментарии к видео со странным танцем один из пользователей написал: «Продолжение фильма о Ганнибале Лекторе выглядит неплохо».

      Энтони Хопкинс — британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер и композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».

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