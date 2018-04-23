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    ЦБ пообещал россиянам резкий рост зарплат

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    ЦБ пообещал россиянам резкий рост зарплат

    ЦБ пообещал россиянам резкий рост зарплат

    Центробанк прогнозирует, что зарплаты бюджетников увеличатся на 15% уже в этом году.

    Резкий рост оплаты труда в бюджетной сфере связан с выполнением майских указов президента. Кроме того, рост поддерживается решением об увеличении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

    Таким образом, говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды», рост зарплат в бюджетной сфере в 2018 году в среднем составит 13–15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

    Также отмечается, что рост зарплат ждет и тех, кто работает в частном секторе. Однако связано это уже с дефицитом кадров и конкуренцией за квалифицированных сотрудников в отдельных отраслях, пишут «Известия».

    При этом уже в следующем году рост зарплат в госсфере опустится до прогнозируемого уровня инфляции в 4%, если только не будут приняты новые правительственные программы.

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