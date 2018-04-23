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    В России закрываются интернет-магазины Quelle и Otto. Интернет, магазины, одежда, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России закрываются интернет-магазины Quelle и Otto

    В России закрываются интернет-магазины Quelle и Otto

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    В России закрываются интернет-магазины Quelle и Otto

    В России закрываются <nobr>интернет-магазины</nobr> Quelle и Otto

      Германская Otto Group планирует закрыть онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto на территории России.

      Как объяснили «Коммерсанту» в самой Otto Group, компания решила сконцентрироваться на продажах в немецкоязычных странах. Продажи в прошлом году в нашей стране увеличились на 4%, однако у конкурентов рост составил 40%. Сообщается, что Otto Group не уходит из России полностью и продолжает развивать в нашей стране другие бренды.

      Otto Group работает в России с 1990 года. В число ее активов входят ООО «Директ Каталог Сервис» (каталоги Otto, Witt, Bonprix), Nadom Group и купленная в 2009 году Quelle Russia, а также логистические ООО «Бизнес Сервис» и ООО «Промопост», расположенные в Твери.

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