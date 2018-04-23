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    Профессор Cambridge Analytica назвал «обычным делом» сбор данных пользователей в соцсетях

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    Профессор Cambridge Analytica назвал «обычным делом» сбор данных пользователей в соцсетях

    Профессор Cambridge Analytica назвал «обычным делом» сбор данных пользователей в соцсетях

    Профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook сотрудничавшей с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа фирме Cambridge Analytica, назвал «обычным делом» сбор информации пользователей через приложения для социальной сети и дальнейшее их использование.

    В интервью телеканалу CBS Александр Коган заявил, что Facebook сама создала «инструменты для разработчиков, чтобы (они могли) собирать данные, и сделала их очень простыми».

    Александр Коган, профессор Кембриджского университета: «Мысль о том, что мы украли данные, думаю, технически неверна… Думаю, что выгодно пытаться показать ситуацию как особый случай, что мое приложение было мошенническим, и все это действительно необычный случай. Потому что, если говорить правду, что это достаточно обычное дело, возникает более крупная проблема».

    Коган отметил, что пользователи его приложения сами соглашались на сбор, передачу и продажу их данных. По его словам, это было указано в соглашении для пользователей, хотя и было нарушением политики социальной сети в отношении разработчиков.

    Слова Когана в подтверждают сетевые аналитики. Так один из экспертов в интервью НТВ заявил, что согласен, что технически взлома данных Facebook не было. Он назвал ситуацию утечкой, так как информация была получена с разрешения пользователей, правда, в последующем использовалось не тем образом, на который люди давали согласие.

    Ученый Майкл Козински, создавший алгоритм сбора данных, отмечает, что ничего особенного не открыл: технологии лежат на поверхности. На основе 10 лайков в Facebook программа изучит человека на уровне реального друга. А если использовать 200–300 лайков, то узнает о нем почти все — как муж или жена. Этот алгоритм и стоял на вооружении Cambridge Analitica.

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