Профессор Cambridge Analytica назвал «обычным делом» сбор данных пользователей в соцсетях

Профессор Кембриджского университета Александр Коган, передавший данные пользователей Facebook сотрудничавшей с предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа фирме Cambridge Analytica, назвал «обычным делом» сбор информации пользователей через приложения для социальной сети и дальнейшее их использование.
В интервью телеканалу CBS Александр Коган заявил, что Facebook сама создала «инструменты для разработчиков, чтобы (они могли) собирать данные, и сделала их очень простыми».
Александр Коган, профессор Кембриджского университета: «Мысль о том, что мы украли данные, думаю, технически неверна… Думаю, что выгодно пытаться показать ситуацию как особый случай, что мое приложение было мошенническим, и все это действительно необычный случай. Потому что, если говорить правду, что это достаточно обычное дело, возникает более крупная проблема».
Коган отметил, что пользователи его приложения сами соглашались на сбор, передачу и продажу их данных. По его словам, это было указано в соглашении для пользователей, хотя и было нарушением политики социальной сети в отношении разработчиков.
Слова Когана в подтверждают сетевые аналитики. Так один из экспертов в интервью НТВ заявил, что согласен, что технически взлома данных Facebook не было. Он назвал ситуацию утечкой, так как информация была получена с разрешения пользователей, правда, в последующем использовалось не тем образом, на который люди давали согласие.
Ученый Майкл Козински, создавший алгоритм сбора данных, отмечает, что ничего особенного не открыл: технологии лежат на поверхности. На основе 10 лайков в Facebook программа изучит человека на уровне реального друга. А если использовать 200–300 лайков, то узнает о нем почти все — как муж или жена. Этот алгоритм и стоял на вооружении Cambridge Analitica.
Расследование в отношении Facebook началось в марте этого года. Выяснилось, что в 2015 году соцсеть передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Данные получили политические манипуляторы, которые сотрудничали с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании собранных данных, исследователи смогли точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей (цифра не
11 апреля глава Facebook Марк Цукерберг пять часов допрашивали в сенате. Свое расследование дела Cambridge Analitica начал Европарламент. Цукерберга вызывали на ковербританские парламентарии, однако миллиардер проигнорировал их требование и не приехал. Стоимость Facebook из-за скандала упала примерно на 50 млрд долларов, и вдобавок на Цукерберга подали в суд акционеры.
Александр Коган, профессор Кембриджского университета: «Мысль о том, что мы украли данные, думаю, технически неверна… Думаю, что выгодно пытаться показать ситуацию как особый случай, что мое приложение было мошенническим, и все это действительно необычный случай. Потому что, если говорить правду, что это достаточно обычное дело, возникает более крупная проблема».
Коган отметил, что пользователи его приложения сами соглашались на сбор, передачу и продажу их данных. По его словам, это было указано в соглашении для пользователей, хотя и было нарушением политики социальной сети в отношении разработчиков.
Слова Когана в подтверждают сетевые аналитики. Так один из экспертов в интервью НТВ заявил, что согласен, что технически взлома данных Facebook не было. Он назвал ситуацию утечкой, так как информация была получена с разрешения пользователей, правда, в последующем использовалось не тем образом, на который люди давали согласие.
Ученый Майкл Козински, создавший алгоритм сбора данных, отмечает, что ничего особенного не открыл: технологии лежат на поверхности. На основе 10 лайков в Facebook программа изучит человека на уровне реального друга. А если использовать 200–300 лайков, то узнает о нем почти все — как муж или жена. Этот алгоритм и стоял на вооружении Cambridge Analitica.
Расследование в отношении Facebook началось в марте этого года. Выяснилось, что в 2015 году соцсеть передала компании Cambridge Analitica данные о своих пользователях — то, как они ведут себя в соцсети, что им нравится, на что они чаще реагируют. Данные получили политические манипуляторы, которые сотрудничали с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании собранных данных, исследователи смогли точечно рассылать людям политическую рекламу. Например, сомневающихся в выборе — мотивировать голосовать за Трампа, а тех, кто поддерживает Клинтон, — пытаться удержать от голосования агитационными роликами. Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей (цифра не
11 апреля глава Facebook Марк Цукерберг пять часов допрашивали в сенате. Свое расследование дела Cambridge Analitica начал Европарламент. Цукерберга вызывали на ковербританские парламентарии, однако миллиардер проигнорировал их требование и не приехал. Стоимость Facebook из-за скандала упала примерно на 50 млрд долларов, и вдобавок на Цукерберга подали в суд акционеры.
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