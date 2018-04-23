Явление ангелов: в придворном храме Царского Села найден церковный тайник

Реставраторам придворной церкви в Царском Селе удалось собрать воедино то, что было разрушено во время Великой Отечественной войны. Во время работ обнаружили недостающие части позолоченного украшения храма. Тайник, скорее всего, организовали музейные работники после освобождения Ленинграда, надеясь, что когда-нибудь шедевр русского зодчества будет восстановлен.

Когда один из рабочих уронил телефон, пришлось вскрыть панель. В стенной нише реставраторам явились ангелы в буквальном смысле. Речь идет о двух скульптурах из алтарной части и еще почти двух сотнях деталей исторического убранства иконостаса. Теперь благодаря находке удалось собрать то, что считалось полностью утраченным — царские врата придворной церкви императорского дворца.



Недостающие детали искусно повторили современные резчики по дереву. По акварели середины XVIII века можно судить о том, как вообще выглядела придворная церковь Вознесения Христова в Царском Селе. Во время Великой Отечественной войны храм был разбит и разграблен фашистами. Утрат множество, но сейчас, в том числе благодаря сохраненным кем-то в тайниках деталям убранства, реставраторы постепенно приближаются к подлинному творению архитектора Бартоломео Растрелли и тому времени, когда здесь крестили Николая I и совершали иные церковные обряды члены императорской семьи.



Наклеенные на фоны и позолоту белые бумажки — один из приемов сложной реставрации. Так исторические материалы насыщают специальным клеевым раствором, чтобы краска и позолота остались на своих местах. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.