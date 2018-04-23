В освобожденной от боевиков Восточной Гуте торговцы с нуля начинают бизнес

Власти Сирии приступили к восстановлению электричества в Восточной Гуте. Полноценной подачи энергии ждут мирные жители, которые после 7 лет войны возвращаются в родные города. Только за минувшие сутки в Гуту отправились несколько сотен человек. Местные предприниматели не боятся начинать свое дело заново.

Бизнес у Амера так себе. Пока в основном он продает тот товар, который закупил в Дамаске, причем многое в долг. В столицу Сирии купить продукты на оптовом рынке он выезжает через день и признается, что у соседей пока очень плохо с деньгами. С трудом бизнесмен выходит в ноль, но самое главное, что теперь у всех жителей анклава есть надежда на мирную жизнь в Восточной Гуте после 7 лет войны.



Амер Дерби, продавец: «Я торговал здесь до войны, потом пытался что-то продать в то время, когда здесь хозяйничали боевики. Вот только закупить продукты я не мог, так как из Восточной Гуты они никого не выпускали. Сейчас я начал продавать всякую мелочь. Самый ходовой товар — сладости для детей. Родители стараются дать хоть немного денег своим малышам. Жизнь потихоньку налаживается».



Продавец обуви Фарез пока в Дамаск за ботинками, кроссовками и туфлями не выезжал. Сначала он хочет восстановить стены и витрины своего магазина.



Фарез Аль-Вазир, торговец обувью: «Лавка частично разрушена. Рассчитываю все восстановить. Очень надеюсь на женщин. Эти модницы всегда найдут деньги на туфли. А их я привезу, как только заново вставлю стекла в свой магазин, оборудую полки и закуплю зеркала для первых клиенток».



В Восточную Гуту спешно возвращаются все, кому удалось покинуть анклав до прихода боевиков. Глядя на руины вокруг, сложно представить, как все это будет восстановлено. Но сирийцы — очень трудолюбивый народ, все понимают, что сейчас благоприятное время для начала бизнеса. Есть возможность заново начать все там, где 7 лет это не позволяли работать боевики. Например, здесь ждут открытия салонов по продаже самых простых моделей телефонов. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.