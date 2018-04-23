Жители Хабаровска пожаловались на запах нефтепродуктов

Администрация Хабаровска потребовала разобраться источником запаха нефтепродуктов, который чувствовался в городе в минувшие выходные.
Как сообщается на сайте хабаровской мэрии, в единую диспетчерскую поступило множество сообщений от жителей, жалующихся на запах нефтепродуктов.
Из сообщения мэрии г. Хабаровска: «Звонили люди, проживающие на улицах Лермонтова, Ленинградской, Владивостокской, Некрасова, Хасановской, Лейтенанта Шмидта, Тихоокеанской, Амурском бульваре и в переулке Полоцкого. Последний звонок поступил 22 апреля в 21:30 по местному времени (14:30 по Москве). Все обратившиеся жаловались на резкий запах нефтепродуктов».
Как заявили в администрации города, за 6 часов зарегистрировали 12 обращений. В управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Хабаровскому краю, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды, региональное Минприроды и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру направлены требования о необходимости принять меры.
Из сообщения мэрии г. Хабаровска: «Звонили люди, проживающие на улицах Лермонтова, Ленинградской, Владивостокской, Некрасова, Хасановской, Лейтенанта Шмидта, Тихоокеанской, Амурском бульваре и в переулке Полоцкого. Последний звонок поступил 22 апреля в 21:30 по местному времени (14:30 по Москве). Все обратившиеся жаловались на резкий запах нефтепродуктов».
Как заявили в администрации города, за 6 часов зарегистрировали 12 обращений. В управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Хабаровскому краю, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды, региональное Минприроды и Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру направлены требования о необходимости принять меры.
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