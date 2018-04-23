В ДТП с автобусом в Северной Корее погибли туристы из Китая

Жертвами аварии с туристическим автобусом в КНДР стали китайские туристы.
Информацию о ДТП подтвердили в МИД Китая. Там сообщили, что авария случилась на автодороге, идущей вдоль Желтого моря. В результате погибли десятки человек.
МИД Китая: «Вечером 22 апреля 2018 года посольство КНР в Пхеньяне на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщило, что на автомобильной дороге, идущей вдоль Желтого моря, произошло тяжелое дорожное происшествие, в результате погибли многочисленные китайские туристы».
Представители посольства Китая вместе с сотрудниками МИД Северной Кореи выехали на место происшествия, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что туристический автобус рухнул с моста в Северной Корее. По предварительным данным, жертвами стали более 30 человек.
МИД Китая: «Вечером 22 апреля 2018 года посольство КНР в Пхеньяне на основе полученной от северокорейской стороны информации сообщило, что на автомобильной дороге, идущей вдоль Желтого моря, произошло тяжелое дорожное происшествие, в результате погибли многочисленные китайские туристы».
Представители посольства Китая вместе с сотрудниками МИД Северной Кореи выехали на место происшествия, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что туристический автобус рухнул с моста в Северной Корее. По предварительным данным, жертвами стали более 30 человек.
Комментарии