Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о возвращении холодной войны

В состоявшейся на юге Швеции неформальной рабочей встрече с представителями стран — членов Совета безопасности ООН принял участие генсек Организации объединенных наций. Антониу Гутерреш заявил, что ООН не в состоянии решить все проблемы Сирии.
В интервью телеканалу SVT Гутерриш сообщил, что в настоящее время мир вновь оказался в состоянии холодной войны.
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в Ближневосточном регионе — Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов».
По словам Гутерреша, пока в Совбезе ООН существуют принципиальные разногласия, решить ситуацию вокруг Сирии невозможно.
Антониу Гутерреш: «В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона. Наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет безопасности настолько разрознен. У нас есть структурная проблема в Совбезе: он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, Совбез уже не представляет мир сегодня. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы Совбез больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета безопасности не будет полной реформы ООН».
Неформальная встреча Совбеза ООН проходила 21–22 апреля. Прибывшие на нее по приглашению Швеции участники обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше, и ситуацией сейчас. Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в Ближневосточном регионе — Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов».
По словам Гутерреша, пока в Совбезе ООН существуют принципиальные разногласия, решить ситуацию вокруг Сирии невозможно.
Антониу Гутерреш: «В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона. Наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет безопасности настолько разрознен. У нас есть структурная проблема в Совбезе: он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, Совбез уже не представляет мир сегодня. Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы Совбез больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета безопасности не будет полной реформы ООН».
Неформальная встреча Совбеза ООН проходила 21–22 апреля. Прибывшие на нее по приглашению Швеции участники обсудили миротворческие операции организации, а также ситуацию в Сирии.
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