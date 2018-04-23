Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война, Новороссийск, железные дороги, история, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны

    На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны

    комментировать
    • Фото: Олег Афонин / vk.com
    На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны

    На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны

    На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны
    • Фото: Олег Афонин / vk.com

      • В Новороссийск прибыл ретропоезд «Победа». Состав, сформированный из вагонов времен Великой Отечественной, встретили на главном вокзале города.

      Речь идет о двух паровозах времен ВОВ, вагонах-теплушках, платформах для военной техники. Выставочные образцы из музея железнодорожного транспорта до сих пор на ходу. Маршрут приурочен к 75-летию окончания битвы за Кавказ и освобождению юга России от фашистских захватчиков.

      Участники вояжа одеты в исторические костюмы, форму военных лет со всеми тонкостями экипировки и знаками отличия. Гостей праздника ждал концерт с песнями и чтением стихов военных лет, а также угощение солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru