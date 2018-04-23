На Кубани встретили поезд времен Великой Отечественной войны

В Новороссийск прибыл ретропоезд «Победа». Состав, сформированный из вагонов времен Великой Отечественной, встретили на главном вокзале города.

Речь идет о двух паровозах времен ВОВ, вагонах-теплушках, платформах для военной техники. Выставочные образцы из музея железнодорожного транспорта до сих пор на ходу. Маршрут приурочен к 75-летию окончания битвы за Кавказ и освобождению юга России от фашистских захватчиков.



Участники вояжа одеты в исторические костюмы, форму военных лет со всеми тонкостями экипировки и знаками отличия. Гостей праздника ждал концерт с песнями и чтением стихов военных лет, а также угощение солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.