Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой

Эммануэль Макрон рассказал о планах вместе с США и союзниками строить «новую Сирию». При этом французский лидер признался, что считает Владимира Путина сильным президентом, который хочет, чтобы Россия была великой.
В интервью телеканалу Fox News Макрон подчеркнул, что хочет разговаривать с Москвой, даже несмотря на разногласия, но вести этот диалог нужно с позиции силы. Французский лидер считает, что Путин не прощает слабости.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я думаю, что он очень сильный человек, что он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой. Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это».
Речь шла в том числе о ситуации в Сирии. Макрон заявил, что не собирается выводить войска даже после разгрома ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»), а сирийцы построят новую страну только при участии Франции и США.
Эмманюэль Макрон: «В день, когда мы окончательно и бесповоротно уйдем, мы оставим страну иранскому режиму, Башару Асаду и всем этим парням. И они подготовят новую войну, будут вновь подпитывать террористов. Поэтому даже после окончания войны против ИГИЛ США, Франция, все страны региона, даже Россия и Турция должны сыграть важную роль в создании новой Сирии».
Президент Франции сейчас активно пытается перехватить лидерство в Евросоюзе и стремится играть ключевую роль на Ближнем Востоке. По словам Макрона, по телефону он едва ли не указывал Трампу, сколько ракет запустить 14 апреля по Дамаску. Убеждать американского лидера сохранить войска в Сирии Макрон будет уже лично. Сегодня он отправляется в США с официальным визитом.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я думаю, что он очень сильный человек, что он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой. Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это».
Речь шла в том числе о ситуации в Сирии. Макрон заявил, что не собирается выводить войска даже после разгрома ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»), а сирийцы построят новую страну только при участии Франции и США.
Эмманюэль Макрон: «В день, когда мы окончательно и бесповоротно уйдем, мы оставим страну иранскому режиму, Башару Асаду и всем этим парням. И они подготовят новую войну, будут вновь подпитывать террористов. Поэтому даже после окончания войны против ИГИЛ США, Франция, все страны региона, даже Россия и Турция должны сыграть важную роль в создании новой Сирии».
Президент Франции сейчас активно пытается перехватить лидерство в Евросоюзе и стремится играть ключевую роль на Ближнем Востоке. По словам Макрона, по телефону он едва ли не указывал Трампу, сколько ракет запустить 14 апреля по Дамаску. Убеждать американского лидера сохранить войска в Сирии Макрон будет уже лично. Сегодня он отправляется в США с официальным визитом.
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