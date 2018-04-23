Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой. Макрон, Путин, Сирия, Франция, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМакрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой

    Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Etienne Laurent
    Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой

    Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой

    Макрон назвал Путина сильным и стремящимся сделать Россию великой
    • Фото: Reuters © 2018, Etienne Laurent

      • Эммануэль Макрон рассказал о планах вместе с США и союзниками строить «новую Сирию». При этом французский лидер признался, что считает Владимира Путина сильным президентом, который хочет, чтобы Россия была великой.

      В интервью телеканалу Fox News Макрон подчеркнул, что хочет разговаривать с Москвой, даже несмотря на разногласия, но вести этот диалог нужно с позиции силы. Французский лидер считает, что Путин не прощает слабости.

      Эммануэль Макрон, президент Франции: «Я думаю, что он очень сильный человек, что он сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой. Он силен и умен. Но не будьте наивными. Я верю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это».

      Речь шла в том числе о ситуации в Сирии. Макрон заявил, что не собирается выводить войска даже после разгрома ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство»), а сирийцы построят новую страну только при участии Франции и США.

      Эмманюэль Макрон: «В день, когда мы окончательно и бесповоротно уйдем, мы оставим страну иранскому режиму, Башару Асаду и всем этим парням. И они подготовят новую войну, будут вновь подпитывать террористов. Поэтому даже после окончания войны против ИГИЛ США, Франция, все страны региона, даже Россия и Турция должны сыграть важную роль в создании новой Сирии».

      Президент Франции сейчас активно пытается перехватить лидерство в Евросоюзе и стремится играть ключевую роль на Ближнем Востоке. По словам Макрона, по телефону он едва ли не указывал Трампу, сколько ракет запустить 14 апреля по Дамаску. Убеждать американского лидера сохранить войска в Сирии Макрон будет уже лично. Сегодня он отправляется в США с официальным визитом.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru