Депутат Рады рассказал о главном требовании Запада к Украине

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил, что основное требование Запада к Украине состоит в смене власти.
|
832
По словам Рабиновича, депутаты оппозиционной украинской партии «Народный фронт» побывали в США и встретились с там с официальными лицами. При этом представителей президентской фракции Блока Петра Порошенко на встрече не было. Депутат уверен, что это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.
Вадим Рабинович, депутат Рады: «Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники „Народного фронта“ съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было».
Также парламентарий заявил, что президент Украины Пётр Порошенко сейчас находится «в безвыходной ситуации». По мнению Рабиновича, он не сможет выиграть выборы и остаться у власти на второй срок, передает телеканал «112 Украина».
Вадим Рабинович, депутат Рады: «Я думаю, все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада, которые означают для нашей власти следующее. Например, все главные соратники „Народного фронта“ съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было».
Также парламентарий заявил, что президент Украины Пётр Порошенко сейчас находится «в безвыходной ситуации». По мнению Рабиновича, он не сможет выиграть выборы и остаться у власти на второй срок, передает телеканал «112 Украина».
Комментарии