Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника

Корабли Тихоокеанского флота провели ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы в Японском море.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский, в учениях участвовали большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также гвардейский ракетный крейсер «Варяг».



Николай Воскресенский: «Корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей „Адмирал Трибуц“ и „Адмирал Виноградов“, а также гвардейский ракетный крейсер „Варяг“ провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищенные огневые точки и боевую технику условного противника».



По словам представителя флота, корабли в составе тактической группы нашли и «уничтожили» противолодочными ракетами, торпедами и реактивными глубинными бомбами подводную лодку условного противника. А крейсер «Варяг» отработал артиллерийские и ракетные стрельбы ЗРК «Оса» по имитированной воздушной цели.



Учения Тихоокеанского флота начались 20 апреля в акватории Японского моря. В них участвуют до 30 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также до 20 самолетов и вертолетов морской авиации.