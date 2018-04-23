Власти Южной Кореи направили полицейских на разгон митинга против ПРО США

Власти Южной Кореи бросили тысячи полицейских на разгон демонстрации на месте строительства военной базы для противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу провинции
Кёнсан-Пукто.
К разгону демонстрантов приступили более трех тысяч сотрудников полиции. Как сообщают южнокорейские СМИ, противники американского ПРО заблокировали ведущий к военной базе мост, организовав там накануне сидячую демонстрацию.
Между тем в Миноборонызаявили, что, несмотря на протесты, в понедельник на площадку начнут завозить стройматериалы и оборудование, передает РИА Новости.
Напомним, в прошлом году в уезде Сонджу, расположенном в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, уже были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков. В СМИ писали, что батарея THAAD будет иметь от четырех до девяти таких установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков.
Развертывание THAAD в Южной Корее вызывает беспокойство Китая и России, в то время как Япония одобрила проект, заявив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
Между тем в Миноборонызаявили, что, несмотря на протесты, в понедельник на площадку начнут завозить стройматериалы и оборудование, передает РИА Новости.
Напомним, в прошлом году в уезде Сонджу, расположенном в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, уже были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков. В СМИ писали, что батарея THAAD будет иметь от четырех до девяти таких установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков.
Развертывание THAAD в Южной Корее вызывает беспокойство Китая и России, в то время как Япония одобрила проект, заявив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
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