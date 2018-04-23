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    Власти Южной Кореи направили полицейских на разгон митинга против ПРО США

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    Власти Южной Кореи направили полицейских на разгон митинга против ПРО США

    Власти Южной Кореи направили полицейских на разгон митинга против ПРО США

    Власти Южной Кореи бросили тысячи полицейских на разгон демонстрации на месте строительства военной базы для противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто.

    К разгону демонстрантов приступили более трех тысяч сотрудников полиции. Как сообщают южнокорейские СМИ, противники американского ПРО заблокировали ведущий к военной базе мост, организовав там накануне сидячую демонстрацию.

    Между тем в Миноборонызаявили, что, несмотря на протесты, в понедельник на площадку начнут завозить стройматериалы и оборудование, передает РИА Новости.

    Напомним, в прошлом году в уезде Сонджу, расположенном в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, уже были размещены две пусковые установки для ракет-перехватчиков. В СМИ писали, что батарея THAAD будет иметь от четырех до девяти таких установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков.

    Развертывание THAAD в Южной Корее вызывает беспокойство Китая и России, в то время как Япония одобрила проект, заявив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

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