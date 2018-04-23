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    МИД РФ: Россия не даст односторонних гарантий невмешательства в выборы США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов , Григорий Сысоев
    МИД РФ: Россия не даст односторонних гарантий невмешательства в выборы США

    МИД РФ: Россия не даст односторонних гарантий невмешательства в выборы США

    МИД РФ: Россия не даст односторонних гарантий невмешательства в выборы США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов , Григорий Сысоев

    • Россия не собирается в одностороннем порядке давать США гарантии невмешательства в выборы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

    Таким образом дипломат прокомментировал заявления посла США Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс США.

    Андрей Крутских, посол по особым поручениям МИД: «Если Джон Хантсман всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия».

    Он также напомнил, что, по данным американских СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран, в том числе и в политические процессы в России. Поэтому, подчеркнул Крутских, если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. «Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — заключил он.

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