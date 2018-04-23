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    Голый стрелок из Нэшвилла пытался встретиться с Трампом

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    • Фото: @MNPDNashville / twitter.com , Travis Reinking / facebook.com
    Голый стрелок из Нэшвилла пытался встретиться с Трампом

    Голый стрелок из Нэшвилла пытался встретиться с Трампом

    Голый стрелок из Нэшвилла пытался встретиться с Трампом
  • Фото: @MNPDNashville / twitter.com , Travis Reinking / facebook.com

    • Устроивший стрельбу в Нэшвилле голый стрелок в прошлом году пытался встретиться с президентом Дональдом Трампом. Тогда мужчину задержали неподалеку от Белого дома.

    Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя спецслужб. По словам собеседника телеканала, стрельбу в Нешвилле устроил 29-летний Трэвис Рейнкинг. Ранее он пытался проникнуть на территорию Белого дома и встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Инцидент произошел 7 июля 2017 года. Тогда мужчину задержали и передали полиции.

    После задержания власти изъяли у Рейнкинга четыре вида огнестрельного оружия, в том числе винтовку AR-15.

    Ранее сообщалось, что у кафе сети Waffle House в Нэшвилле, штат Теннесси, обнаженный мужчина открыл стрельбу по людям. В результате погибли три человека, еще четверо были ранены. По последним данным, число жертв возросло до четырех.

    Сам стрелок скрылся с места происшествия. Объявлен его розыск.

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