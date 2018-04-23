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    Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой

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    • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar
    Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой

    Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой

    Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Segar

    • Американского актера Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со сводной внучкой Иден Хайнс, убитой три года назад.

    Как пишет New York Post, об этом стало известно в ходе суда над бывшим молодым человеком Хайнс Ламаром Дэвенпортом, обвиняемом в убийстве девушки. По словам адвоката Дэвенпорта, Хайнс рассказала своему бойфренду и другим, что ее дед вступил с ней в неподобающие сексуальные отношения. Деталей адвокат не уточнила, но представила заявление психотерапевта Дэвенпорта, который утверждает, что его пациент часто жаловался на ссоры с Хайнс из-за ее неверности.

    Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена со сводной внучкой появились в 2009 году. Позже в Сети начала распространяться информация о том, что актер собрался жениться на девушке. Однако и Фримен, и Хайнс опровергали эти сообщения.

    Сводная внучка Моргана Фримена была убита в 2015 году на одной из улиц Манхэттена. 33-летней актрисе нанесли несколько ножевых ранений. По данным следствия, девушку убил находившийся в состоянии наркотического опьянения Ламар Дэвенпорт.

    Идена Хайнс приходилась внучкой первой жене Моргана Фримена Джаннет Бредшоу. Несмотря на отсутствие кровных уз, звезда Голливуда и начинающая актриса были близки и даже вместе выходили в свет.



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