Украина не пустит жителей Крыма на финал на Лиги чемпионов

Жители Республики Крым не смогут попасть на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах. По словам собеседника издания, Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года, и не разрешает въезжать по ним на свою территорию.
При этом отмечается, что оппозиционные депутаты выступают против такого решения и считают его нарушением прав человека.
Татьяна Бахтеева, депутат Рады: «Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться».
Решающий матч Лиги чемпионов пройдет Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.
Добавим, что власти Украины неоднократно применяли незаконные ограничения в отношении граждан России. В частности, в 2017 году россиян не пускали на «Евровидение». А недавно украинские пограничники незаконно задержали российское судно «Норд».
При этом отмечается, что оппозиционные депутаты выступают против такого решения и считают его нарушением прав человека.
Татьяна Бахтеева, депутат Рады: «Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться».
Решающий матч Лиги чемпионов пройдет Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.
Добавим, что власти Украины неоднократно применяли незаконные ограничения в отношении граждан России. В частности, в 2017 году россиян не пускали на «Евровидение». А недавно украинские пограничники незаконно задержали российское судно «Норд».
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