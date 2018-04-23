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    Украина не пустит жителей Крыма на финал на Лиги чемпионов

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    Украина не пустит жителей Крыма на финал на Лиги чемпионов

    Украина не пустит жителей Крыма на финал на Лиги чемпионов

    Жители Республики Крым не смогут попасть на финал Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве.

    Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах. По словам собеседника издания, Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года, и не разрешает въезжать по ним на свою территорию.

    При этом отмечается, что оппозиционные депутаты выступают против такого решения и считают его нарушением прав человека.

    Татьяна Бахтеева, депутат Рады: «Жители Крыма не смогут приехать на футбольный праздник с российскими паспортами. Это неправильно, так как люди, которые проживают на полуострове, сами выбрали, документы какой страны они хотят иметь. Это нарушение прав человека и всех международных норм. Украина скатывается в пропасть, и непонятно, через сколько лет мы сможем из нее выбраться».

    Решающий матч Лиги чемпионов пройдет Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

    Добавим, что власти Украины неоднократно применяли незаконные ограничения в отношении граждан России. В частности, в 2017 году россиян не пускали на «Евровидение». А недавно украинские пограничники незаконно задержали российское судно «Норд».

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