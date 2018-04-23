Из Восточного Каламуна в Сирии за сутки вышли более тысячи боевиков

Из района примирения Восточный Каламун в сирийской провинции Дамаск за сутки выведено более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей.
Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. По его словам, за прошедшие сутки из Восточного Каламуна вышли 1156 боевиков и членов их семей. Из них 1117 человек на 35 автобусах доставлены в Африн, и еще 39 человек — в лагерь беженцев Эр-Рукабан в районе Эт-Танф.
Евтушенко добавил, что при этом боевики сдали девять единиц оружия, 8,5 тысячи боеприпасов, 212 ручных гранат и один «пояс шахида».
Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна были выведены 2,85 тысячи боевиков и членов их семей.
Кроме того, рассказал Евтушенко, центр по примирению передал гуманитарную помощь жителям населенного пункта Акраба в провинции Алеппо. Люди получили 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. А российские военные врачи за сутки помогли 79 сирийцам, в том числе 20 детям.
Также известно, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 160 человек, в Дейр-эз-Зор — 519 человек, в Восточной Гуте — 312 человек.
Ранее сообщалось, что российский центр по примирению приступил к выводу боевиков и их семей из района Восточный Каламун. Для этого был открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.
Евтушенко добавил, что при этом боевики сдали девять единиц оружия, 8,5 тысячи боеприпасов, 212 ручных гранат и один «пояс шахида».
Всего с 20 апреля из Восточного Каламуна были выведены 2,85 тысячи боевиков и членов их семей.
Кроме того, рассказал Евтушенко, центр по примирению передал гуманитарную помощь жителям населенного пункта Акраба в провинции Алеппо. Люди получили 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. А российские военные врачи за сутки помогли 79 сирийцам, в том числе 20 детям.
Также известно, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 160 человек, в Дейр-эз-Зор — 519 человек, в Восточной Гуте — 312 человек.
Ранее сообщалось, что российский центр по примирению приступил к выводу боевиков и их семей из района Восточный Каламун. Для этого был открыт временный гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.
Комментарии