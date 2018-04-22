Страны G7 выступили за продолжение санкционной политики против России

Страны G7 заявили, что полностью поддерживают Украину в ее «борьбе за суверенитет и территориальную целостность» и в связи с этим продолжат политику санкций в отношении России.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады, опубликованном в Twitter.
В сообщении отмечается, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению нормам международного права, в том числе в отношении территориальной целостности государств. В связи с этим санкции, введенные в отношении России, будут продолжаться.
Напомним, в воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран G7. По сообщениям канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, Северная Корея, Сирия, Мьянма и Венесуэла.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в ряде сессий министерского саммита по приглашению Фриланд.
В сообщении отмечается, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и ее коллеги по G7 подтвердили общую приверженность уважению нормам международного права, в том числе в отношении территориальной целостности государств. В связи с этим санкции, введенные в отношении России, будут продолжаться.
Напомним, в воскресенье в Торонто проходит встреча министров иностранных дел стран G7. По сообщениям канадского МИД, одними из главных тем повестки стали Россия, Северная Корея, Сирия, Мьянма и Венесуэла.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в ряде сессий министерского саммита по приглашению Фриланд.
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