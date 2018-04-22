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    Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Тверской области

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    • Фото: Торжок Любимый Город / vk.com
    Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Тверской области

    Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Тверской области

    Возбуждено дело после ДТП с автобусом в Тверской области
  • Фото: Торжок Любимый Город / vk.com

    • Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Тверской области.

    Как сообщили в Следственном комитете, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отмечается, что следователи уже установили собственника экскурсионного автобуса. Им оказалось ООО «РусТурСервис». В офисе фирмы в Твери изъяты документы, допрошены директор и водитель автобуса, назначен комплекс судебных экспертиз.

    Также в СК уточнили, что в результате аварии погиб один пассажир, а не два, как сообщалось ранее.

    Напомним, авария произошла на выезде из Торжка. Автобус перевозил паломников из Ниловой пустыни. По предварительным данным, транспортное средство задело правую обочину и съехало в левый кювет. В результате пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы. Всего в автобусе было 39 человек вместе с водителем.

    Ранее уголовное дело по факту ДТП возбудила полиция.

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