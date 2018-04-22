В Москве после урагана прошел снегопад

Пользователи соцсетей делятся снимками апрельского снега в Москве.
На смену шторму в столичном регионе пришел снегопад. Он прошел надо всей Москвой и над многими городами Подмосковья. Впрочем, синоптики успокаивают москвичей и уверяют, что это явление кратковременное. Совсем скоро снег снова растает и в Москве, и в Подмосковье, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Александр Синенков, специалист центра погоды «Фобос»: «В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная».
А пока апрельский снег не растаял, москвичи и жители Подмосковья спешат поделиться фотографиями и видео в соцсетях.
Александр Синенков, специалист центра погоды «Фобос»: «В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная».
А пока апрельский снег не растаял, москвичи и жители Подмосковья спешат поделиться фотографиями и видео в соцсетях.
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