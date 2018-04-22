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    В Москве после урагана прошел снегопад

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    В Москве после урагана прошел снегопад

    В Москве после урагана прошел снегопад

    В Москве после урагана прошел снегопад
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Пользователи соцсетей делятся снимками апрельского снега в Москве.

    На смену шторму в столичном регионе пришел снегопад. Он прошел надо всей Москвой и над многими городами Подмосковья. Впрочем, синоптики успокаивают москвичей и уверяют, что это явление кратковременное. Совсем скоро снег снова растает и в Москве, и в Подмосковье, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

    Александр Синенков, специалист центра погоды «Фобос»: «В Москве сейчас местами небольшой снег. Он очень кратковременный и локальный. Снежного покрова не ожидается, он тут же тает, потому что температура пока положительная».

    А пока апрельский снег не растаял, москвичи и жители Подмосковья спешат поделиться фотографиями и видео в соцсетях.

    #снег 🌨❄#апрель #зиманеотступает #веснатыгде ⁉#snow #april

    Публикация от Aleksa Baskakova (@aleksa_baskakova)





    Снова #снег 🌨❄

    Публикация от Сергей (@sergei_lesnik)



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