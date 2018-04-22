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    Неонацисты осквернили памятник Скорбящей матери в Полтаве

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    • Фото: pvp.poltava / instagram.com
    Неонацисты осквернили памятник Скорбящей матери в Полтаве

    Неонацисты осквернили памятник Скорбящей матери в Полтаве

    Неонацисты осквернили памятник Скорбящей матери в Полтаве
  • Фото: pvp.poltava / instagram.com

    • Вандалы осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве.

    Неизвестные злоумышленники изрисовали памятник нацистскими приветствиями и антисемитскими лозунгами.

    Как сообщает издание «Полтавщина», позднее оскорбительные надписи закрасили черной краской.

    Отметим, что монумент Скорбящей матери был остановлен на месте, где в годы нацистской оккупации были расстреляны от 10 до 30 тысяч жителей Полтавы.

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