Неонацисты осквернили памятник Скорбящей матери в Полтаве

Вандалы осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве.
Неизвестные злоумышленники изрисовали памятник нацистскими приветствиями и антисемитскими лозунгами.
Как сообщает издание «Полтавщина», позднее оскорбительные надписи закрасили черной краской.
Отметим, что монумент Скорбящей матери был остановлен на месте, где в годы нацистской оккупации были расстреляны от 10 до 30 тысяч жителей Полтавы.
Как сообщает издание «Полтавщина», позднее оскорбительные надписи закрасили черной краской.
Отметим, что монумент Скорбящей матери был остановлен на месте, где в годы нацистской оккупации были расстреляны от 10 до 30 тысяч жителей Полтавы.
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