«Локомотив» в Москве не смог победить «Уфу»

«Локомотив» разошелся миром с «Уфой» в матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 0:0.



«Локомотив» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым ЦСКА на 6 очков. Впрочем, «Спартак» может сократить отставание до 4 баллов, если завтра дома переиграет «Ахмат».

