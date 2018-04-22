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    «Локомотив» в Москве не смог победить «Уфу»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    «Локомотив» в Москве не смог победить «Уфу»

    «Локомотив» в Москве не смог победить «Уфу»

    «Локомотив» в Москве не смог победить «Уфу»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • «Локомотив» разошелся миром с «Уфой» в матче 27-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 0:0.

    «Локомотив» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым ЦСКА на 6 очков. Впрочем, «Спартак» может сократить отставание до 4 баллов, если завтра дома переиграет «Ахмат».

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