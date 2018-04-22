Глава Минобороны ФРГ призвала говорить с Москвой «с позиции силы»

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ужесточить курс в отношениях с Россией.
Глава Минобороны ФРГ заявила, что санкционное давление на РФ не должно прекращаться до выполнения минских соглашений, а Западу надо быть готовым к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».
При этом фон дер Ляйен заявила, что «Путин не ценит слабость», а Москва, в отличие от западных стран, нуждается в «образе врага».
Кроме того, глава военного ведомства в интервью Bild am Sonntag обвинила Россию в «аннексии» Крыма, развязывании войны на Украине, защите режима Башара Асада и кибератаках.
Отметим, что ранее с подобным заявлением выступил Эмманюэль Макрон. Президент Франции назвал Владимира Путина «сильным человеком», подчеркнув, что Запад не должен демонстрировать слабость в отношениях с Россией, ведь в противном случае Москва будет постоянно этим пользоваться.
При этом фон дер Ляйен заявила, что «Путин не ценит слабость», а Москва, в отличие от западных стран, нуждается в «образе врага».
Кроме того, глава военного ведомства в интервью Bild am Sonntag обвинила Россию в «аннексии» Крыма, развязывании войны на Украине, защите режима Башара Асада и кибератаках.
Отметим, что ранее с подобным заявлением выступил Эмманюэль Макрон. Президент Франции назвал Владимира Путина «сильным человеком», подчеркнув, что Запад не должен демонстрировать слабость в отношениях с Россией, ведь в противном случае Москва будет постоянно этим пользоваться.
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