«Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в четвертый раз переиграл ЦСКА и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина.
Пятый матч, проходивший в Казани, закончился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в начале третьего периода забросил Роб Клинкхамер.
Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счетом 4:1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Ранее «Ак Барс» выигрывал трофей в 2009 и 2010 годах.
Самым ценным игроком плей-офф КХЛ этого сезона признан нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо, на счету которого 9 шайб и 15 результативных передач. Лучшим снайпером стал форвард казанцев Станислав Галиев, забивший в 19 играх плей-офф 10 голов.
Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счетом 4:1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Ранее «Ак Барс» выигрывал трофей в 2009 и 2010 годах.
Самым ценным игроком плей-офф КХЛ этого сезона признан нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо, на счету которого 9 шайб и 15 результативных передач. Лучшим снайпером стал форвард казанцев Станислав Галиев, забивший в 19 играх плей-офф 10 голов.
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! КУБОК НАШ!!!#АкБарсЧемпион #Чемпионы #КубокГагарина pic.twitter.com/jPUXnMw9LJ— ХК Ак Барс (@hcakbars) 22 апреля 2018 г.
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