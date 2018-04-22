«Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Атмосфера 🔥🔥🔥 #акбарсчемпион #айданахоккей Публикация от Альмира (@almira.moon) 22 Апр 2018 в 9:23 PDT

Пятый матч, проходивший в Казани, закончился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в начале третьего периода забросил Роб Клинкхамер.Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счетом 4:1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Ранее «Ак Барс» выигрывал трофей в 2009 и 2010 годах.Самым ценным игроком плей-офф КХЛ этого сезона признан нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо, на счету которого 9 шайб и 15 результативных передач. Лучшим снайпером стал форвард казанцев Станислав Галиев, забивший в 19 играх плей-офф 10 голов.