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    «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид
    «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

    «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина

    «Ак Барс» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Богодвид

    • Казанский «Ак Барс» в четвертый раз переиграл ЦСКА и стал победителем финальной серии Кубка Гагарина.

    Пятый матч, проходивший в Казани, закончился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победную шайбу в начале третьего периода забросил Роб Клинкхамер.

    Таким образом, казанцы выиграли финальную серию со счетом 4:1 и стали первыми в истории КХЛ трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Ранее «Ак Барс» выигрывал трофей в 2009 и 2010 годах.

    Самым ценным игроком плей-офф КХЛ этого сезона признан нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо, на счету которого 9 шайб и 15 результативных передач. Лучшим снайпером стал форвард казанцев Станислав Галиев, забивший в 19 играх плей-офф 10 голов.




    Атмосфера 🔥🔥🔥 #акбарсчемпион #айданахоккей

    Публикация от Альмира (@almira.moon)

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