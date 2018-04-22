Кошка проехала более 100 километров на подвеске колеса и выжила: видео

В Приморском крае кошка проехала более 100 километров на подвеске заднего колеса автомобиля и осталась жива.
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Жителю Владивостока Артуру пришлось снимать колесо со своего автомобиля, чтобы спасти кошку, которая проехала более 100 километров под днищем его легковушки.
Видео спасения пушистого попутчика автомобилист прислал в Instagram-паблик АрсеньевТВ. Мужчина рассказал, что выехал из города Арсеньев и через некоторое время услышал мяуканье. Все это время кошка провела, вцепившись в подвеску. Животное не пострадало, но было очень грязным.
Водитель решил оставить кошку себе и предложил подписчикам придумать ей имя. В итоге победила кличка Везунчик, сообщает РИА Новости.
Теперь Везунчик выглядит как ухоженная и довольная домашняя кошка.
Видео спасения пушистого попутчика автомобилист прислал в Instagram-паблик АрсеньевТВ. Мужчина рассказал, что выехал из города Арсеньев и через некоторое время услышал мяуканье. Все это время кошка провела, вцепившись в подвеску. Животное не пострадало, но было очень грязным.
Водитель решил оставить кошку себе и предложил подписчикам придумать ей имя. В итоге победила кличка Везунчик, сообщает РИА Новости.
Теперь Везунчик выглядит как ухоженная и довольная домашняя кошка.
Вот котик-путушественник, которого нашли под колесом! Это фото прислал нам автор видео Артур(фамилию отказался называть ) житель Владивостока. Почти 150 км проехал четверонгогий от Арсеньева до Михайловки. Дома его отмыли, теперь он так выглядит. Это оказалась молодая кошечка. Кличку ей придумывают, мы договорились что предложим новым хозяевам свой вариант от победителя в конкурсе на нашей странице в @atstv. Артур согласился рассмотреть и наш вариант тоже. Подробности поездки усатого мурлыки под днищем автомобиля читайте в газете «Северное Приморье». Предлагать свой вариант или голосовать за чужой надо на другом посте АрсТВ. #арств#новостиАрсеньев#арсеньевновости#арсеньев#котнаколесе#котпутешественник
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