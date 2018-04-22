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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
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    Москвичам после урагана пообещали мартовские холода

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    Москвичам после урагана пообещали мартовские холода

    Москвичам после урагана пообещали мартовские холода

    Шквалистый ветер миновал Москву, однако ему на смену приходят заморозки, говорят синоптики.

    Как сообщили в центре погоды «Фобос», температура воздуха будет соответствовать показателям, характерным для конца марта.

    Температура будет держаться у нулевой отметки. Ожидает дождь, который может перейти в мокрый снег, передает РИА Новости.

    Между тем Гидрометцентр понизил до «зеленого» уровень погодной опасности в столичном регионе. Это второй из пяти уровней опасности, он обозначает, что оповещение о погоде не требуется.

    смотретьСмертоносный ураган в Москве: мусорная будка убила ребенка на глазах у прохожих
    Смертоносный ураган в Москве: мусорная будка убила ребенка на глазах у прохожих
    Напомним, настоящий ураган обрушился на столичный регион в субботу, 21 апреля. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек. Еще один человек погиб и восемь пострадали в Подмосковье.

    Кроме того, ветер в Москве повалил более 580 деревьев. Были повреждены 30 жилых домов и более 90 автомобилей.

    Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.

    Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.

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