Москвичам после урагана пообещали мартовские холода

Шквалистый ветер миновал Москву, однако ему на смену приходят заморозки, говорят синоптики.
Как сообщили в центре погоды «Фобос», температура воздуха будет соответствовать показателям, характерным для конца марта.
Температура будет держаться у нулевой отметки. Ожидает дождь, который может перейти в мокрый снег, передает РИА Новости.
Между тем Гидрометцентр понизил до «зеленого» уровень погодной опасности в столичном регионе. Это второй из пяти уровней опасности, он обозначает, что оповещение о погоде не требуется.
Напомним, настоящий ураган обрушился на столичный регион в субботу, 21 апреля. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек. Еще один человек погиб и восемь пострадали в Подмосковье.
Кроме того, ветер в Москве повалил более 580 деревьев. Были повреждены 30 жилых домов и более 90 автомобилей.
Температура будет держаться у нулевой отметки. Ожидает дождь, который может перейти в мокрый снег, передает РИА Новости.
Между тем Гидрометцентр понизил до «зеленого» уровень погодной опасности в столичном регионе. Это второй из пяти уровней опасности, он обозначает, что оповещение о погоде не требуется.
Напомним, настоящий ураган обрушился на столичный регион в субботу, 21 апреля. В Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. Всего же в столице пострадали 17 человек. Еще один человек погиб и восемь пострадали в Подмосковье.
Кроме того, ветер в Москве повалил более 580 деревьев. Были повреждены 30 жилых домов и более 90 автомобилей.
Поваленные деревья, упавшие рекламные щиты и перевернутые ракушки — по Москве прошелся ураган.Опубликовано НТВ 21 апреля 2018 г.
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